So aufgewühlt zeigt Maren Wolf (28) sich ihrer Community nur selten! Eigentlich könnten die YouTuberin und ihr Mann Tobias Wolf aktuell nicht glücklicher sein. Denn bereits in wenigen Wochen kommt ihr erstes Kind zur Welt. Doch jetzt ist die Netz-Beauty in großer Sorge um eine ihrer beiden Katzen: Kater Finn leidet unter FORL – einer sehr schmerzhaften Zahnerkrankung bei Katzen, die nicht heilbar ist...

Nachdem die Perserkatze bereits mehrere Tage nicht gefressen hatte, wurde dem Paar beim Tierarzt zu einer Zahn-OP geraten. Offenbar wussten die beiden zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, was ihrem Haustier genau fehlt. Nach dem Eingriff meldete sich Maren weinend in ihrer Instagram-Story zu Wort: "Finn geht es so weit okay, allerdings hat er zehn Zähne gezogen bekommen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Larifari, aber er hat eine Zahnerkrankung, die heißt FORL." Die bei Perserkatzen häufig vorkommende Zahnerkrankung führt zu starken Schmerzen und muss deshalb schnellstmöglich behandelt werden.

Am nächsten Tag entschuldigte sich die 28-Jährige für ihren emotionalen Ausbruch, erklärte jedoch: "Ein Tier ist wie ein Familienmitglied, und für mich sind die beiden Mäuse einfach wie meine Babys." Wenn ihre Katzen krank seien, gehe ihr das einfach sehr nahe. Auch ein erstes erfreuliches Update zu Finn konnte Maren bereits geben: "Ich muss sagen, dafür, dass er gestern eine OP hatte [...], ist er total wie ausgewechselt. Er kratzt an seinem neuen Kratzbaum und ist schön am Mampfen."

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / ivyfinnofficial Maren und Tobias Wolfs Kater Finn

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrer Katze Finn, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de