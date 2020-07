Bald ist es so weit! Maren Wolf (28) befindet sich bereits in der Endphase ihrer Schwangerschaft. Der YouTube-Star hat am Wochenende mit seinen Freunden eine große Sause gefeiert. Marens Mädels schmissen ihr eine Baby Shower Party mit leckerem Essen und einem extravaganten Fotoshooting rund um Marens Bauch. Nach diesem ereignisreichen Tag steht jetzt Ruhe in den eigenen vier Wänden an. Nun packt Maren ihre Tasche für den Krankenhausaufenthalt zur Geburt ihres Sohnes.

"Ich werde jetzt die Kliniktasche packen und schon mal die Sachen aufs Bett legen, die ich auf jeden Fall brauchen werde", erzählt die werdende Mutter in ihrem YouTube-Video. Da es sich um ihre erste Schwangerschaft handelt, lasse sie sich von anderen Müttern im Netz inspirieren, was den Inhalt ihrer Tasche betreffe.

Dabei suche sich die 28-Jährige aus den Packlisten das aus, was sie als wichtig erachte. "Ich weiß eh von ganz vielen Videos, dass die Hälfte davon nicht gebraucht wird, aber ich packe es einfach ein. Schaden kann es nicht."

Ihr Sohn soll am 14. August zur Welt kommen. Doch Maren und ihr Ehemann Tobias haben so ein Gefühl, dass sich ihr Kind schon früher auf den Weg machen werde. "[Tobi] glaubt, er kommt im Juli", meint die Blondine. Sie selbst sei der Meinung, dass der Kleine einen Tag vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt erblicke.

