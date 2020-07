Khloé Kardahsian (36) ist schwer beeindruckt! Die Unternehmerin ist schon seit einigen Jahren eine regelrechte Sportskanone, nachdem sie zuvor immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte. Auch nach der Geburt von Töchterchen True Thompson (2) vor zwei Jahren gelang es Khloé durch superhartes Training recht schnell wieder in Topform zu kommen. Ob sie ihrer besten Freundin Malika Haqq (37) jetzt ein paar Tipps in Sachen After-Baby-Body zukommen ließ? Khloé zeigte sich nun mit der frischgebackenen Mama Malika – und war von deren Figur komplett begeistert!

Im März hatte Malika ihren Sohn Ace Flores auf der Welt begrüßen können – und ein paar Monate später ist von den Babypfunden fast nichts mehr übrig. Das zeigt ein neuer Schnappschuss auf Khloés Instagram-Profil, der auf ihrer Geburtstagsfeier entstand. An der Theke posieren das Geburtstagskind und seine beste Freundin für die Fotografin. Was dabei auch Koko auffällt: Malikas megaflacher Bauch! "Für immer meine Lady! Mal am Rande: Könnt ihr glauben, dass Malika gerade erst ein Baby bekommen hat?", schrieb sie zu der Aufnahme.

Wie eine Quelle gegenüber HollywoodLife verriet, stehe das Kardashian-Jenner-Clan-Mitglied ihrer Freundin Malika mit Rat und Tat zur Seite, was den neuen Mama-Alltag angeht: Letztere komme immer wieder mit Fragen oder dem Wunsch nach Ratschlägen rund um das Muttersein zu Khloé. "Aber sie hat alles ziemlich gut im Griff. Sie ist natürlich etwas erschöpft, aber welche Neu-Mama ist das nicht? Sie stellt sich sehr gut an", meinte der Informant weiter.

Instagram / malika Malika Haqq und ihr Sohn im Juni 2020

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im März 2020



