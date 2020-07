Darauf haben die Fans von Sophie Turner (24) lange gewartet! Schon im Februar kursierten erste Gerüchte, dass die Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (30) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Allerdings haben die beiden sich nie zu den Babynews geäußert, und die 24-Jährige hatte immer nur extrem weite Klamotten getragen – vermutlich um ihren Schwangerschaftsbauch zu verstecken – bis jetzt: Auf neuen Fotos setzt Sophie ihre Babykugel in einem kurzen Sommerkleid endlich perfekt in Szene.

Paparazzi fotografierten die Blondine, ihren Mann Joe und ihre Eltern Sally und Andrew bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Und dabei hüllte sie sich ausnahmsweise mal nicht in übergroße Schlabberklamotten. Stattdessen hatte sie ein weißes Dress angezogen, unter dem sich ihre XXL-Rundung ganz deutlich abzeichnete. Ganz verträumt schlenderte sie durch die Straßen und legte dabei immer wieder liebevoll die Hand auf ihre Körpermitte.

Und diese Aufnahmen beweisen wohl auch: Die Geburt liegt nicht mehr in allzu ferner Zukunft. Insidern zufolge soll es schon in wenigen Wochen so weit sein. "Die ganze Jonas-Familie freut sich darauf, den Nachwuchs mit Liebe zu überschütten. Sophie kann es kaum erwarten, Mutter zu werden", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

MEGA Schauspielerin Sophie Turner

MEGA686210_024 Sophie Turner mit ihren Eltern und ihrem Mann Joe Jonas

MEGA Sophie Turner (rechts) mit ihrer Mutter



