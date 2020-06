Bald soll es so weit sein! Sophie Turner (24) und Joe Jonas (30) sollen derzeit ihr erstes Kind erwarten. Das Paar hat die Schwangerschaft bisher zwar nicht in einem offiziellen Statement bestätigt, doch die Game of Thrones-Darstellerin wurde in letzter Zeit häufig mit einem auffällig runden Bauch gesichtet. Nun plauderte zudem ein Insider in einem Interview darüber, wann der Spross womöglich das Licht der Welt erblicken wird!

Bereits Anfang des Jahres, rund neun Monate nach der Traumhochzeit des Paares, kamen zum ersten Mal Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft auf. Gegenüber Us Weekly verriet eine Quelle damals, dass Sophie ihr Baby "mitten im Sommer" bekommen werde. Eine dem Paar nahestehende Person konkretisierte nun noch einmal, dass die Schauspielerin "in den nächsten Wochen fällig" sei. Laut Entertainment Tonight soll sie sich auch schon auf die Geburt vorbereiten. Die 24-Jährige und ihre Verwandten seien außerdem sehr aufgeregt und freuen sich schon, das neue Familienmitglied bald begrüßen zu dürfen.

Ein Vertrauter der werdenden Eltern verriet im Interview mit Hollywood Life außerdem, dass der Sänger seine Ehefrau nun noch mehr auf Händen trage: "Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen – jetzt, da sie schwanger ist, ist er umso vernarrter in sie" – und die Schauspielerin sei bereits vollkommen davon überzeugt, dass ihr Liebster ein toller Vater werden wird.

Elkin Cabarcas / MEGA Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Juni 2019 in L.A.

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas in Paris, 2019

