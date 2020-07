Claudia Obert (58) spricht offen über ihre Vorlieben bei Männern! In letzter Zeit plaudert die Modeunternehmerin ein intimes Geheimnis nach dem anderen aus. Erst vor wenigen Tagen gab sie in aller Öffentlichkeit ziemlich pikante Details aus ihrem Sexleben preis und verriet, in welchen Stellungen sie bereits Schäferstündchen abgehalten hat. Kurz darauf sorgte sie mit einer anderen Story für Aufsehen: Sie hatte sich mit 15 von einem Kellner entjungfern lassen. Doch auf welchen Typ Mann steht Claudia eigentlich?

"Wie James Bond, so ein richtiger Draufgänger. Er muss auch so eine Art haben, so bodymäßig, als hätte er schon 20 Leute erwürgt", erklärte die 58-Jährige im Interview mit RTL. Der Charakter des Mannes sei ihr dagegen eher weniger wichtig: "Er muss eine Ausstrahlung haben von einem Draufgänger. Da komm ich meistens gar nicht so weit, dass ich mich auch noch um den Charakter kümmern kann." Darüber hinaus sollte ihr Traummann auch gewisse Fähigkeiten im Bett mitbringen. "Weil bei mir schwächelt alles schon ein bisschen, da muss das ausgeglichen werden", erklärte die Luxuslady genauer.

Ihren Mr. Right zu finden, ist für Claudia offenbar auch gar nicht schwer. "Die Kerle beißen immer noch genauso an wie früher, nur ich will nicht unbedingt mehr so viel", machte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin klar.

ActionPress Claudia Obert im April 2020 in Hamburg

ActionPress Claudia Obert, Modeuternehmerin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit



