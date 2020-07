Kim Kardashian (39) lebt den Glamour auch in der Küche. Erst zu Beginn des Jahres überraschte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans mit Einblicken in ihr Zuhause: Neben einem normalen Kühlschrank hat sie auch einen begehbaren, also eher einen Kühlraum. Darin lagert sie Obst und Gemüse. Kurz nachdem sie das offenbarte, enthüllte sie, dass sich in ihrem Fitnessraum ein weiterer Kühlschrank befindet – für Erfrischungsgetränke. Doch damit nicht genug: Kim besitzt noch einen Kühlschrank – und der ist für Champagner!

In ihrer Instagram-Story teilte die 39-Jährige jetzt Eindrücke eines Fotoshootings für ihre Shapewear-Kollektion, das in ihrem Haus stattgefunden hatte. In einer Sequenz war deutlich ein zweitüriger Kühlschrank zu erkennen, der bis auf ein Regal ausschließlich mit Champagnerflaschen gefüllt war. Vermutlich befindet sich dieser in der Garage ihrer Villa in Los Angeles, da sich in dessen Glastür ein Auto spiegelt.

Doch wofür braucht die vierfache Mutter einen derart großen Vorrat der prickelnden Luxus-Brause? Vermutlich für die illustren Gäste der Partys, die die Kardashians in ihrem Hause gelegentlich veranstalten. Denn Kim trinkt gar keinen Alkohol. "Schwanger oder nicht, sie hatte nie etwas damit am Hut", bestätigte ihre Schwester Khloé (36) einst gegenüber dem US-Magazine.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kühlschrank, Januar 2020

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Getty Images Kim Kardashian im November 2019 in Santa Monica



