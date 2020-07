Gibt Jasmin alias Jasi_xx3 (17) mit ihrem Schmuckstück etwa einen Hinweis darauf, welchen Namen ihr noch ungeborenes Kind erhalten könnte? Inzwischen ist die Netz-Bekanntheit in der 32. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Mit Updates berichtet die schwangere Beauty ihrer Community regelmäßig von ihren anderen Umständen. Bekannt sind der voraussichtliche Geburtstermin und das weibliche Geschlecht. Es fehlt aber noch ein wichtiges Detail – der Name. Aufgrund eines Accessoires spekulieren die Fans jetzt über den Namen von Jasis Baby!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss setzt Jasi ihren prallen Babybauch gekonnt in Szene. Um den Hals trägt die 17-Jährige eine silberne Kette mit dem Buchstaben "E" – für die Follower der TikTok-Berühmtheit ein ganz klarer Hinweis: "Die Maus heißt bestimmt was mit 'E' anhand ihrer schönen Kette", munkelte ein Nutzer und bekommt für seinen Kommentar reichlich Zuspruch. Ein anderer User geht sogar noch einen Schritt weiter und wirft den Namen "Emily" in die Runde.

Zu den Spekulationen ihrer Fans hielt sich Jasi bisher noch bedeckt. Etwas Zeit bleibt der Teenagerin aber bis zur Geburt ihres kleinen Mädchens ohnehin noch: "24. August ist der voraussichtliche Entbindungstermin", enthüllte die Schülerin vor wenigen Tagen in einer Fragerunde via Instagram.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Mai 2020

Instagram / jasi_xx3 TikTok-Star Jasi_xx3 im Juni 2020 in Bayern

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Netz-Star



