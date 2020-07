Herzogin Meghan (38) hat verborgene Fähigkeiten! Zu Beginn des Jahres entschieden sie und Ehemann Prinz Harry (35) sich dazu, ihren royalen Verpflichtungen den Rücken zu kehren. Seitdem scheint die Welt für die royale Lady offen zu stehen. Sie arbeitete bereits für die Disney-Dokumentation "Elephants" als Synchronsprecherin und könnte sich sogar eine Karriere in der Politik vorstellen. Jetzt beweist Meghan, dass sie auch ein Sprachtalent ist: Die Herzogin spricht offenbar fließend Spanisch!

Auf einem Wohltätigkeitsevent des Vereins "Homeboy Industries" in Los Angeles soll die 38-Jährige laut People ihre Sprachkenntnisse unter Beweis gestellt haben. Zur Überraschung aller Anwesenden habe die einstige Suits-Darstellerin mit einem anderen Teilnehmer Spanisch gesprochen, verriet der Vereinsgründer und Pfarrer Greg Boyle. "Mit einer jungen Frau sprach sie perfekt Spanisch. Es ging ihr ganz leicht von den Lippen, was eine totale Neuigkeit war!", zeigte er sich begeistert.

Nachdem Meghan Theater und Internationale Beziehungen studiert hatte, war sie für einige Monate in der US-Botschaft in Buenos Aires in Argentinien tätig. Möglicherweise eignete sie sich in dieser Zeit die Sprache an. Mit ihren Spanischkenntnissen dürfte sie den Mitgliedern des Vereins sicher imponiert haben. Das Selbsthilfe-Projekt "Homeboy Industries" will Menschen nach ihrer Haft oder Gang-Mitgliedschaft dabei helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen.

