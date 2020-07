Wenn dieser Look mal nicht in zweierlei Hinsicht ein echter Hingucker ist! Dua Lipa (24) surft gerade auf einer Erfolgswelle: Mit ihren Hits wie "New Rules" landet sie regelmäßig in den Charts – doch nicht nur durch ihre Musik machte sie sich einen Namen: Die Freundin von Anwar Hadid (21) ist auch für ihren extravaganten Kleidungsstil bekannt, der auch gerne mal etwas freizügiger sein darf. Klar, dass ihre Bademode da keine Ausnahme bildet: Dua Lipa präsentierte sich nun im knappen Glücksbärchen-Bikini im Netz!

Dieses Outfit musste sie einfach auf Instagram festhalten: Ein neuer Schnappschuss zeigt die 24-Jährige bei der Aufnahme eines Spiegelselfies. Mit geflochtenen Zöpfen und einem Kussmund posierte sie niedlich für die Handykamera – der Blick der Follower dürfte aber eher als Erstes auf ihren Oberkörper gefallen sein. Der wird nämlich lediglich von zwei rosafarbenen XXS-Strickstoff-Fetzen bedeckt, die mit fröhlichen Glücksbärchen-Gesichtern bestickt sind! Eine weitere Aufnahme gab auch den Blick auf das Höschen preis – welches ebenfalls mit einem Bärengesicht, nicht aber unbedingt mit mehr Stoff aufwarten kann.

Klar zeigt sich Dua gerne mal ein wenig freizügiger, noch mehr Haut dürfte aber dennoch nur Einer zu Gesicht bekommen: Bereits seit einem Jahr geht die gebürtige Britin mit dem kleinen Bruder von Bella (23) und Gigi Hadid (25) durchs Leben. Erst vor wenigen Tagen feierte sie mit Anwar ihr erstes Beziehungsjubiläum. "Mit dir ist alles besser", schwärmte sie zu einem Pärchen-Posting.

Instagram / dualipa Dua Lipa im Februar 2020

Instagram / dualipa Dua Lipa im Juni 2020

Instagram / dualipa Dua Lipa



