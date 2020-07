Julia Roberts (52) scheint ihren Mann Danny Moder (51) noch genauso sehr zu lieben, wie am ersten Tag! Vor rund zwanzig Jahren lernten sich die Schauspielerin und der Kameramann am Set des Filmes "The Mexican" kennen und lieben. Zwei Jahre später gab sich das Paar bereits das Jawort. Inzwischen sind die Filmikone und ihr Liebster nicht nur Eheleute, sondern auch Eltern von drei Kindern. Anlässlich des diesjährigen Hochzeitstags teilte der Hollywood-Star jetzt ein süßes Pärchenbild im Netz!

Ihre Ehe hält Julia weitestgehend von der Öffentlichkeit fern – umso erfreulicher ist der neue Instagram-Beitrag der Amerikanerin: Auf dem Schnappschuss drückt die Dreifach-Mutter ihrem Gatten Danny liebevoll einen dicken Schmatzer auf die Wange. "18 Jahre", kommentiert Julia stolz mit Blick auf die zurückliegende, gemeinsame Zeit seit dem Eheversprechen.

In der Vergangenheit wurde immer wieder über ein Liebes-Aus zwischen Julia und Danny spekuliert. An den Gerüchten scheint allerdings nichts dran zu sein – erst Anfang des Jahres genossen die beiden Turteltauben traute Zweisamkeit bei einer Gala-Veranstaltung in Los Angeles.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts, Filmstar

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts, Oktober 2013

