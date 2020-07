Lizzie Cundy scheint nicht zu altern! In den 90er-Jahren rückte die Britin als Spielerfrau ins Rampenlicht. Schon in der Vergangenheit sorgte mit ihrem jugendlichen Aussehen für Aufmerksamkeit. Auch auf ihrem Social-Media-Kanal überrascht die Britin ihre Fans mit Schnappschüssen von sich, die an ihrem tatsächlichen Alter zweifeln lassen: Ihr neuestes Pic dürfte bei der Community ebenfalls für verblüffte Gesichter sorgen, denn Lizzie sieht man ihre 52 Jahre keineswegs an.

Der Instagram-Post zeigt die Brünette, wie sie vor einem See posiert. Der weiße Badeanzug setzt ihre Figur perfekt in Szene. Außerdem scheint es so, als hätte Lizzie ein Mittel gegen das Älterwerden gefunden – auch auf diesem Foto sieht sie sehr jung aus. Aber nicht nur ihre durchtrainierte Figur auf dem Foto ist ein Blickfang: In der rechten Hand hält die Beauty eine Angelrute. Was es damit auf sich hat, verriet sie in ihrem Kommentar zum Bild: "Ich habe heute zum ersten Mal gefischt." Und das hat der 52-Jährigen anscheinend richtig viel Spaß gemacht, sie grinst nämlich über beide Ohren.

Ursprünglich wurde Lizzie durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Chelsea-Spieler Jason Cundy bekannt – die beiden waren von 1994 bis 2012 miteinander verheiratet. Mittlerweile ist sie in Großbritannien aber auch zu einer TV-Persönlichkeit geworden und steht regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera.

Lizzie Cundy, Spielerfrau

Lizzie Cundy im Juni 2020

Lizzie Cundy im Juni 2020



