Hat Jessica Batten endlich ihren Mister Right gefunden? In dem Netflix-Experiment Liebe macht blind lernte die Amerikanerin den zehn Jahre jüngeren Mark Cuevas kennen. Während der Bartträger um das Herz der Blondine buhlte und eine Beziehung aufbauen wollte, war sich die Beauty aufgrund des Altersunterschieds mit ihren Gefühlen nie so wirklich sicher. Jetzt hat es die Schönheit in Sachen Liebe aber voll erwischt – allerdings mit einem anderen Mann: Jessica ist wieder vergeben!

Pünktlich zum feierlichen 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, verkündete Jessica die erfreuliche Liebes-News. Via Instagram teilte die Netflix-Bekanntheit das erste Paarbild mit ihrem neuen Freund Benjamin McGrath. Mit einem strahlenden Lächeln blicken die beiden eng beieinander in die Kamera. Über Jessicas Liebsten ist nicht allzu viel bekannt: Der Kalifornier arbeitet als Arzt und ist bereits Vater von zwei Kindern. Er und Jessica sollen inzwischen schon seit vier Monaten ein Paar sein und die Quarantäne gemeinsam verbracht haben.

Unter den zahlreichen Gratulanten befanden sich auch Jessicas Serien-Kollegen Kelly, Diamond und Carlton, die dem Paar alles Gute wünschten. Einige Follower zeigten sich über das neue Liebesglück aber auch skeptisch. So spielte ein Nutzer beispielsweise auf Jessicas Altersproblem an und fragte: "Ist er 34 oder 24?" Darauf antwortete die Influencerin prompt mit einem Lachen: "Er war zum Zeitpunkt der Aufnahme 34 und es stellte sich heraus, dass ich genau danach gesucht habe!"

Instagram / jessicabatten_ Jessica Batten mit ihrem Partner Benjamin

Instagram / jessicabatten_ Jessica Batten mit ihrem Hund, März 2020

Instagram / jessicabatten_ Jessica Batten, Netflix-Bekanntheit



