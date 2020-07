Wenn es um GNTM geht, wird Fiona Erdmann (31) ganz melancholisch! Aktuell könnte die Influencerin kaum glücklicher sein: In den vergangenen Monaten konnte Fiona nicht nur verkünden, dass sie wieder in einer glücklichen Beziehung ist – sie ließ auch zeitgleich die Bombe platzen, dass sie mit ihrem Liebsten den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Damit lebt sie wohl endlich ihren großen Traum von einer eigenen Familie. Vor gut 13 Jahren stand bei ihr aber noch etwas ganz anderes oben auf der Prioritätenliste. Als damals 18-Jährige war es ihr großer Wunsch, "Germany's next Topmodel" zu gewinnen – und an diese besondere Zeit erinnerte sich die TV-Bekanntheit jetzt zurück!

Auf Instagram veröffentlichte Fiona ein Foto von einem kürzlichen Modelshooting, das sie an die Castingshow denken ließ. "Nun sitze ich hier mit meinem kleinen Baby im Bauch und blicke zurück auf eine unfassbar aufregende Zeit. Ich habe in den letzten 13 Jahren wirklich wahnsinnig viel erlebt", lautete der nachdenkliche Text zu dem Foto. Sie habe sich in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt. "Ehrlich gesagt, bin ich stolz auf mich und all das, was ich bisher in meinem Leben erreicht habe", stellte die 32-Jährige fest. So gut ihre Karriere auch verlaufen sei, für sie sei es immer noch das Schönste, nun an ihrem größten Ziel angekommen zu sein: "'Mama werden und eine eigene Familie haben!' Tja, und genau dieser größte Wunsch geht nun endlich auch in Erfüllung."

Lange muss sich die Web-Bekanntheit nicht mehr gedulden, bis sie und ihr Freund Muhammad endlich zu dritt sein werden: Im September steht der Geburtstermin an. Ob sich das Paar über einen Jungen oder ein Mädchen freuen kann, ist bislang nicht bekannt. Die werdenden Eltern wissen das Geschlecht zwar schon, wollen es aber vorerst nicht öffentlich verraten.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2019

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Muhammad im Jahr 2020

Christian Augustin / Getty Images Model Fiona Erdmann



