Endlich kann sie wieder über den Catwalk schreiten! Aufgrund der aktuellen Lage konnte Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Anastasiya Avilova (31) nicht ihrem Beruf als Laufstegmodel nachgehen. Stattdessen arbeitete sie von zu Hause aus als Influencerin, machte viel Sport und genoss einfach mal ihre freie Zeit. Dennoch ist sie glücklich, demnächst wieder an einer Modenschau teilnehmen zu dürfen – und diese findet an einem ungewöhnlichen Ort statt!

Am 18. Juli wird Anastasyia für den Designer Eric Sindermann modeln, dessen Show in zuvor nicht gekannter Form stattfinden wird. Abgesehen von geltenden Hygienebestimmungen und Abstandsregeln wird ein weiterer Umstand ganz besonders sein: "Es ist neu für mich, bei einem Designer zu Hause zu laufen. Das ist viel privater und persönlicher. Ich bin gespannt und echt nervös", verriet die Beauty im Interview mit Promiflash. Die Veranstaltung soll zudem ein spezielles Thema behandeln: Mobbing. Dass die brünette Schönheit Teil der Kampagne sein darf, die von Promi-Sozialarbeiter Carsten Stahl unterstützt wird, freut sie noch mehr: "Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht und die Leute sensibilisiert."

Anastasiya hinzu gesellen sich noch weitere prominente Unterstützer der Aktion. Unter anderem wird Nacktschnecke Micaela Schäfer (36) dabei sein sowie der ehemalige Big Brother-Kandidat Denny Heidrich. Außerdem wird Berlin – Tag & Nacht-Star Marcel Maurice Neue (30) alias Krätze mit von der Partie sein.

Anzeige

Instagram/nasia_a Anastasiya Avilova, Mai 2020

Anzeige

Instagram/nasia_a Anastasiya Avilova, Mai 2020

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Marcel Maurice Neue, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de