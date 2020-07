Mit diesen Reaktionen auf ihren Beitrag hätte Cathy Hummels (32) wohl nicht gerechnet. Die Frau von Profikicker Mats Hummels (31) präsentiert sich in letzter Zeit gerne mal mit etwas weniger Stoff oder auch in knackigen Sportoutfits im Netz. Von ihren Fans bekommt die schöne Brünette dafür gewöhnlich anerkennende Kommentare. Unter Cathys aktuellem Post sieht das allerdings größtenteils anders aus – ihre Follower machen sich Sorgen um die sportaffine Mutter eines Sohnes!

Die Moderatorin verbringt im Moment eine kleine Auszeit am Tegernsee. Auf Instagram veröffentlichte sie am Sonntag einen Schnappschuss, der sie in einem Bikini und im Wasser stehend zeigt. Eine Vielzahl der Kommentare unter ebendiesem Bild gehen in eine ähnliche Richtung. Viele Fans machen sich aufgrund dessen, dass Cathy in den vergangenen Wochen stark abgenommen zu haben scheint, Sorgen um sie! "Kein Bodyshaming, aber du siehst alles andere als gesund aus" oder "Liebe Cathy, ich mag dich sehr, aber dieses Foto macht mir Angst", heißt es unter dem Post.

Dabei versucht Cathy aktuell selbst, wieder mehr Gewicht auf die Waage zu bringen. Noch Mitte Juni freute sie sich darüber, bereits drei Kilogramm zugenommen zu haben. Immerhin gibt es unter dem Beitrag der Münchnerin nicht nur negative Kommentare. Manche Follower sind auch der Meinung: "Wow, Cathy, toller Body."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de