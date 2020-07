In Sachen Yoga und Verrenkungen sollten sich Daniela Katzenberger (33) und Gatte Lucas Cordalis (52) inzwischen eigentlich auskennen. Schon seit Monaten halten die Reality-TV-Lady und der Sänger ihre Fans mit regelmäßigen sportlichen Updates auf dem Laufenden. Allerdings nicht in Bezug auf Ernährungsumstellung oder Training im Fitnessstudio – Dani und Lucas stellen immer wieder aufwendige Yogaposen im Netz nach und zeigen ihren Anhängern damit, wie gelenkig sie sind. Der neueste Versuch scheint aber nicht ganz so gut zu klappen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Katze einen Schnappschuss, der sie und ihren Gatten im heimischen Pool auf Mallorca zeigt. Lucas steht auf dem Foto bis zur Brust im Wasser, Daniela etwas wackelig auf seinen Schultern. Dazu witzelt die Kultblondine: "Mit der Hebefigur wäre 'Dirty Dancing' sicher kein Hit geworden." Tatsächlich sah das Tanzelement bei Baby (Jennifer Grey, 60) und Johnny Castle (Patrick Swayze, ✝57) dann doch ein wenig anders aus.

Dass das Paar dennoch einige andere coole Verrenkungen in Perfektion beherrscht, hat es oft genug bewiesen. Wie die Fans die spontane Hebefigur finden, ist nicht klar – denn Dani stellte die Kommentarfunktion auf ihrer Seite aus. Nur Personen mit einem verifizierten Account können etwas unter die Beiträge der Pfälzerin schreiben.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

ActionPress/United Archives GmbH Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis



