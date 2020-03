Daniela Katzenberger (33) sorgt wieder mal für einen Lacher! Schon seit einigen Tagen müssen die Kultblondine und ihre Familie sich an die Ausgangssperre halten, die in Spanien verhangen worden ist – die Rasselbande darf ihr Haus auf Mallorca nur noch für dringende Angelegenheiten wie Arztbesuche, zum Einkaufen und zum Arbeiten verlassen. Damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat die 33-Jährige sich schon einige Sachen einfallen lassen. Jetzt begeistert Dani mit ihrer neusten Idee: Quarantäne-Kamasutra!

Die Videos, die jetzt auf Danis Instagram-Kanal aufgetaucht sind, dürften so manchem Nutzer ein breites Grinsen entlockt haben! Die Aufnahmen zeigen sie und ihren Gatten bei verschiedenen Hebefiguren: Lucas (52) dreht seine Göttergattin, während diese ihre Beine in die Lüfte streckt – und das auch noch in Slowmotion und bei klassischer Musik! Besonders ulkig: Der alberne, jedoch hoch konzentrierte Gesichtsausdruck der Reality-TV-Dame.

"Wir machen uns schon mal fit für... ähm, die nächsten Tage auf der Couch halt. #QuarantäneKamasutra", witzelt Dani in der Bildunterschrift. Ihre Fans feiern sie für ihren kreativen Einfall. "Ich lache hier Tränen, danke dafür", betont eine Abonnentin in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Clip? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Februar 2020

