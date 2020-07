Drückt Julia Beautx (21) in ihrem neuen Song etwa eigene Gefühle aus? Seit etwa sechs Jahren unterhält die YouTuberin ihre Fans mit lustigen Clips auf der Videoplattform. Im vergangenen Jahr wagt sie dann jedoch etwas Neues und probiert sich das erste Mal als Sängerin! Nach ihren zwei Hits "Immer Du" und "Komm Wieder" legt sie nun mit einem dritten Song nach. In "Glücklicher allein" singt die Web-Bekanntheit von einer Trennung – und bringt damit offenbar eigene Erfahrungen zum Ausdruck...

Promiflash trifft Julia am Set der TikTok-Show "Daily Pie", wo sie bezüglich der Lyrics erklärt: "Ja, es ist schon eine echte Story." Normalerweise würde sie nur wenig Privates von sich preisgeben – über ihre Musik könne sie aber "ein bisschen was von [ihren] Erfahrungen mitgeben, ohne jetzt zu sagen: Der Typ, das ist passiert und hier ist die ganze Story, sondern einfach ein bisschen Mehrwert vermitteln." Ob sie in ihrem Song das Liebes-Aus mit ihrem Verflossenen Alex verarbeitet, von dem sie sich 2017 getrennt hatte, klärt Julia allerdings nicht auf.

Mit "Glücklicher allein" verarbeitet die Blondine aber offenbar nicht nur alte Gefühle, sondern landet auch einen Riesenhit! Immerhin wurde der Track mehr als 1,8 Millionen Mal aufgerufen und mit über 160 Tausend Likes belohnt. Auf diesen Erfolg ist Julia extrem stolz: "Ich bin so zufrieden, ich finde es total crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell so viele Views und Streams bekommt!"

Instagram / juliabeautx Julia Beautx im Februar 2020

Getty Images YouTuberin Julia Beautx bei der "Jumanji: Willkommen im Dschungel"-Premiere in Berlin, 2017

Instagram / juliabeautx Webstar Julia Beautx im Dezember 2019



