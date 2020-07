Ihre Follower werden immer weniger! Ellie Gouldings (33) große Leidenschaft ist das Singen. Mit Songs wie "Love Me Like You Do" oder "I Need Your Love" eroberte sie im Nu die internationale Musiklandschaft. Hinter der schönen Sängerin stehen seitdem Millionen begeisterte Fans. Nun denkt sie jedoch, immer mehr von diesen zu verlieren – und zwar aus einem bestimmten Grund: Ihr Engagement für die Umwelt soll ihrer Meinung nach das Problem sein!

Derzeit folgen der Blondine rund 14,5 Millionen Menschen auf Instagram. Wie Ellie nun in dem Podcast So Hot Right Now gestand, habe sie aber bemerkt, dass die Abonnenten-Zahl stetig sinke. "Jedes Mal, wenn ich etwas über den Klimawandel poste, verliere ich mindestens tausend Follower", meinte sie traurig. Sie habe Bedenken, mit ihrer eigentlichen Arbeit – der Musik – bald nicht mehr so viele Leute erreichen zu können. "Ich dachte wirklich, der Aktivismus würde meinen Job gefährden, und ich glaube, das hat er auch."

Das sind jedoch nicht die einzigen Sorgen, die Ellie gerade in Bezug auf ihre Karriere hat. Sie befinde sich auch in einer künstlerischen Krise, da sie das Gefühl habe, weiterhin Popmusik machen zu müssen – auch wenn sie eigentlich etwas Neues ausprobieren wolle: "Ich habe begonnen, klassische Musik zu machen, denn alles, was ich im Moment wirklich höre, ist klassische Musik."

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding bei den Global Awards im März 2020

Anzeige

Instagram/elliegoulding Ellie Goulding, Februar 2020

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding in New York im Juni 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de