Herzogin Kate (38) setzt ein Fashion-Statement! Die Ehefrau von Prinz William (38) erweist sich mit ihren Looks immer wieder als Stilikone. Jetzt besuchten sie und William das Queen-Elizabeth-Krankenhaus in King's Lynn, um dort mit dem Klinikpersonal über die aktuelle Lage zu sprechen. Dabei machte die 38-Jährige eine hinreißende Figur in ihrem Outfit: In einem zugeknöpften Hemdkleid, dessen Farbe Blau Kate bewusst ausgewählt hatte, brachte sie nicht nur die Herzen der Klinik-Mitarbeiter zum Schmelzen!

In dem langen Kleid mit weißem Kragen fühlte sich die Britin offenbar pudelwohl: Auf den Fotos von der Klinik-Visite versprüht sie gute Laune, lächelnd unterhält sie sich mit dem Personal, Patienten und deren Familien. Ihre Haare hatte die Dreifach-Mama bei dem Besuch zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden und brachte damit ihre farblich auf das Outfit abgestimmten Ohrringe besonders gut zur Geltung.

Dabei hatte sich Kate offenbar bewusst für ein blaues Kleid entschieden. Anlass für ihren Besuch war das 72-jährige Bestehen des National Health Service, des staatlichen Gesundheitssystems in Großbritannien – und das Logo des NHS ist ebenfalls in der Farbe Blau gehalten. Auch Prinz Williams Outfit stand an diesem Tag ganz im Zeichen der bedeutungsträchtigen Farbe: Er überzeugte in einem hellblauen Jackett und Hemd.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Jahr 2020

Getty Images Herzogin Kate im Jahr 2020

Getty Images Herzogin Kate in Framlingham Earl im Juni 2020



