Damit hat bei diesem Interview nun wirklich niemand gerechnet! Rapperin Remy Ma (40) und ihr Mann Papoose (42) sind bereits Eltern einer zuckersüßen Tochter. Die Kleine hört auf den Namen Chanel und hatte am 14. Dezember 2018 das Licht der Welt erblickt. Und damit ist die Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen – wie Papoose jetzt fast ganz nebenbei ausplaudert, werden er und die Rapperin bald wieder Papa und Mama.

In der YouTube-Show "Out Loud With Claudia Jordan", erzählt der Musiker eigentlich davon, wie er und seine Familie die vergangenen Wochen während des Lockdowns verbracht haben. Er schwärmt davon, wie toll es gewesen sei, so viel Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter zu verbringen – und dann sprudelt es plötzlich aus ihm heraus. "Daraus ergeben sich jetzt tatsächlich einige gute Dinge. Wir werden sehr bald ein weiteres Kind bekommen. Ich fühle mich also sehr gut", gibt der werdende Vater überraschend preis.

Weitere Details zur Schwangerschaft behält er dann allerdings doch lieber für sich. Auch seine Frau, die mit 40 also zum zweiten Mal Mutter wird, hüllt sich bislang zu den Babynews in Schweigen. Schaut man sich allerdings die letzten Posts von Remy an, fällt auf, dass sie ihren Bauch geschickt kaschiert.

Anzeige

Instagram / remyma Remy Ma und Papoose

Anzeige

Instagram / remyma Papoose und Remy Ma, Musiker

Anzeige

Getty Images Remy Ma im Juli 2018

Überraschen euch die Babynews? Total! Nee, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de