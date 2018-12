Rapperin Remy Ma (38) hat allen Grund zur Freude: Ihr Töchterchen ist da! Am 14. Dezember erblickte die kleine Chanel das Licht der Welt und auch Papa Papoose ist überglücklich. Für das Musikerpaar ist es der erste gemeinsame Nachwuchs – beide Hip-Hop-Künstler haben bereits Kinder aus früheren Beziehungen. Das Neugeborene kann sich also in Sachen Spielgefährten nicht beklagen: Ganze vier Geschwister haben den familiären Neuzugang bereits sehnlichst erwartet!

2000 wurde Remy das erste Mal Mutter. Sohn Jayson und die drei Kids von Gatte Papoose freuen sich mit Sicherheit riesig, dass mit Baby Chanel ihre Patchworkfamilie um ein neues Mitglied gewachsen ist. Mama Remy kann ihr Glück jedenfalls kaum fassen. "Das goldene Kind ist da! Ich bin so aufgeregt! Ich weine wirklich", teilte die 38-Jährige via Instagram mit. Und auch der stolze Vierfach-Vater ließ es sich nicht nehmen, seinen Followern mitzuteilen: "Ich habe eine neue Liebe gefunden! Yeah! Dank dir, meine Königin Remy. Sie ist wunderschön. Wow!"

Chanel rundet ihr Liebesglück perfekt ab: Schon vor zehn Jahren gaben sich die zwei das Jawort. Bei ihrer Jubiläumsfeier verkündeten sie dann ihre erfreulichen News – und versorgten von da an ihre Fans immer mal wieder mit süßen Schwanger-Updates.

Getty Images Remy Ma und Papoose im Juni 2018 in Los Angeles

Instagram / papoosepapoose Remy Ma und Papoose, Dezember 2018

Instagram / remyma Remy Ma, Rapperin

