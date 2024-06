Der Sohn von Rapperin Remy Ma wurde wegen Mordes angeklagt

Remy Ma (44) ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil der Musikbranche. Normalerweise sorgt die Rapperin da eher mit ihren Erfolgen für positive Nachrichten. Anders sieht es jedoch aktuell aus. Im Mittelpunkt der Schlagzeilen steht ihr Sohn Jayson Scott. Wie Page Six nun berichtet, sei der 23-Jährige zuletzt für ein Ereignis aus dem Jahr 2021 verhaftet und verklagt wurden. Demnach soll der Spross der Musikerin damals gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann mit mehreren Schüssen in Kopf und Brust getötet haben. Angeblich seien die beiden damals mit dem Mord beauftragt worden.

Wie das Medienportal weiter verlauten lässt, soll Jayson jedoch nicht nur wegen Mordes ersten Grades angeklagt wurden sein. Zu der schwerwiegenden Klage, dessen Strafmaß bisher nicht bekannt ist, kommen noch zwei weitere. So wird der junge Erwachsene auch der fahrlässigen Gefährdung ersten Grades und des zweifachen Besitzes einer Waffe angeklagt. Was genau an den Vorwürfen dran ist und ob sich Jayson oder Remy noch zur Klage äußern werden, ist ungewiss. Bislang schweigen sie zu dem Ganzen.

Remy, die mit bürgerlichem Namen Reminisce Smith heißt, hatte ihren Sohn im Jahr 2000 zur Welt gebracht. Seit der Geburt ihres Kindes wurde sie jedoch nur selten mit diesem in der Öffentlichkeit gesichtet – demnach ist auch nicht bekannt, welches Verhältnis sie inzwischen zu ihrem Nachwuchs pflegt. Eine Folge von "Love and Hip Hop" von vor etwa sieben Jahren zeigte die 44-Jährige dann aber in seltenen Aufnahmen gemeinsam mit ihrem Sohn. In einem kurzen Clip war unter anderem zu sehen, wie die beiden ein vertrautes Gespräch geführt hatten, kurz bevor Jayson seine berühmte Mutter zum Traualtar ihrer zweiten Hochzeit mit dem Rapper Papoose (46) führte.

