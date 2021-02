Remy Ma (40) will wieder Mutter werden. Die Rapperin und ihr Mann Papoose (42) überraschten ihre Fans im vergangenen Sommer mit einer besonders schönen Neuigkeit: Papoose verkündete, dass sie und ihr Liebster wieder ein Baby erwarten. Wenig später mussten die beiden dann aber klarstellen: Das Ganze war ein Missverständnis und Remy ist noch gar nicht schwanger. Sie hatten sich damals bloß entschlossen, es noch einmal zu versuchen. Jetzt verriet Remy: Sie will durch eine künstliche Befruchtung schwanger werden.

Das plauderte die Musikerin in dem Hollywoodlife-Podcast aus. Schon ihr erstes Töchterchen Reminisce MacKenzie wurde durch eine In-vitro-Fertilisation gezeugt. Nun ein weiteres Mal schwanger zu werden, ist für die 40-Jährige aber nicht leicht. Bevor sie mit den Vorbereitungen für die künstliche Befruchtung starten konnte, brauchte Remy erst eine kleine OP, um Narbengewebe von ihrer ersten Schwangerschaft zu entfernen. Außerdem musste sie aufhören, ihre Kleine zu stillen – was offenbar vor allem Reminisce schwerfiel: "Jedes Mal, wenn sie weint, fleht sie 'Milch, Mama! Milch' und das ist so traurig", erklärte Remy.

Noch ist Remy zwar nicht schwanger, sie weiß allerdings schon, welches Geschlecht ihr zweites Baby haben wird. Der Embryo, den sie sich dieses Mal einsetzen lassen will, sei nämlich männlich. Wenn bei der künstlichen Befruchtung alles gut geht, kann sich Reminisce also wohl auf einen kleinen Bruder freuen.

Instagram / remyma Remy Ma und Papoose mit ihrer Tochter

Getty Images Remy Ma und Papoose in Los Angeles, 2019

Instagram / ReminisceMackenzie Remy Ma mit ihrer Tochter Reminisce MacKenzie

