Stacey Solomon (30) begeistert mit einem neuen Baby-Update! Vor rund einem Jahr hat der kleine Rex das Licht das Welt erblickt – und verzaubert seitdem die Musikerin sowie deren Partner Joe Swash. Hin und wieder lässt die dreifache Mutter auch ihre Fans im Netz an ihrem Familienglück teilhaben. So veröffentlichte sie Anfang Juni einen zauberhaften Clip, der den kleinen Rex bei seinen ersten Gehversuchen zeigt. Nun brachte Stacey ihre Abonnenten mit einer weiteren Aufnahme ihres Nesthäkchens zum Strahlen: Rex schläft im Hundebett!

Den süßen Moment veröffentlichte die ehemalige X Factor-Kandidatin nun ihrer Instagram-Story. "Er hat sich einfach sein Fläschchen und seine Decke genommen und hat sich ins Hundebett gelegt", schrieb Amanda dazu. "Ich kann nicht mehr", lacht sie weiter. Und tatsächlich – in dem Video ist zu sehen, wie der kleine Mann friedlich im Lager des Familienhundes Theo schlummert. Besonders süß: Der kleine Vierbeiner hat sich ebenfalls dazugekuschelt und einfach auf Rex draufgelegt.

"Er macht mich so glücklich Leute, ich kann es gar nicht in Worte fassen", schwärmt Stacey in einem weiteren Clip über ihren jüngsten Sohn. "Er ist so ein Strahlemann." Rex sei von allen ihren Kindern bisher das fröhlichste. Was sagt ihr dazu, dass der Kleine im Hundebett schläft? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Sohn Rex und Hund Theo

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Sohn Rex

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Söhne

Was sagt ihr dazu, dass Rex im Hundebett schläft? Finde ich total süß! Das muss doch nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de