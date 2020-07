Hinter Maren Wolf (28) liegen ziemlich turbulente Monate! Während die YouTuberin bereits zu Beginn ihrer Schwangerschaft mit starker Übelkeit zu kämpfen hatte, sollte sie auch in den Wochen darauf einfach nicht zur Ruhe kommen. Müdigkeit, Herzstolpern und ein Sturz machten der Schwangeren außerdem zu schaffen. Wenige Wochen vor der Geburt muss Maren nun erneut unerwartet zum Arzt. Der Grund: Sie hat eine Kiefersperre.

In ihrer Instagram-Story bringt die Rheinländerin ihre Community nach dem Arztbesuch auf den neuesten Stand. "Was soll ich sagen, ich habe eine Kiefersperre. Ich kann dagegen jetzt nichts machen, außer meinen Kiefer zu entlasten", erklärt sie den Usern. Bei einer Kiefersperre handelt es sich in der Regel um eine Ausrenkung des Kiefergelenks – ausgelöst wird dies häufig durch sehr starkes Gähnen.

Um den Kiefer zu entlasten, muss Maren nun eine Schiene tragen. "Ich muss jetzt einfach aufpassen. Es ist hier auch ein bisschen geschwollen und es tut auch echt weh, aber es ist jetzt so, wie es ist", erzählt die Schwangere weiter und lässt sich trotz allem nicht unterkriegen.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im März 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2020



