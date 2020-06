Harry Styles (26) will zurück zur Ex! Seit dem Start seiner Karriere als Teil von One Direction ist der Musiker ein echter Casanova: Neben Taylor Swift (30), Kendall Jenner (24) und Sara Sampaio (28) soll der Boyband-Hottie noch zahlreiche weitere berühmte Beautys gedatet haben. Eine davon war auch das britische Model Daisy Lowe (31) – und die 31-Jährige scheint ihm einfach nicht aus dem Kopf zu gehen: Harry will Daisy jetzt zurückgewinnen!

Das plauderte nun ein Insider gegenüber The Sun aus: Demnach habe der "Sign of Times"-Interpret versucht, die Tochter von Gavin Rossdale (54) via Social Media zu erreichen! "Er hat ihr eine Privatnachricht geschrieben und ihr offen gesagt, wie gut er ihre sexy Insta-Bilder findet. Er findet nicht nur, dass sie supercool ist, [...] sondern steht echt auf sie!", erklärte die Quelle. Und der Songwriter sei es gewohnt, jede Frau zu bekommen, die er wolle.

Aber ob Daisy wirklich auf diese Anmache eingehen wird? Schließlich scheint sich das Model bereits anderweitig umgeguckt zu haben: Zumindest wurde die Beauty Anfang Juni mit einem unbekannten Mann beim Spazierengehen in London gesehen – und zwar Arm in Arm.

Getty Images One Direction bei einer Pressekonferenz für dem Film "One Direction: This is us" in London 2013

Getty Images Daisy Lowe beim Filmfestival in Cannes

EROTEME.CO.UK / MEGA Daisy Lowe und ein unbekannter Mann in London



