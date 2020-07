Was für ein sexy Hingucker! Ihre Fans können Olivia Marei nicht nur bei GZSZ verfolgen – auch auf ihrem Social-Media-Profil teilt die Schauspielerin gerne Eindrücke aus ihrem Alltag. Aber auch wenn sich die Rothaarige ab und zu gerne mal so richtig aufbrezelt und in schicken Klamotten vor der Kamera posiert, zeigt sie dabei meistens nicht besonders viel Haut. Umso größer ist die Überraschung ihrer Follower, dass sich Olivia für einige ihrer neuesten Fotos nicht nur freizügig, sondern sogar oben ohne präsentiert.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Mutter eines kleinen Jungen schon vor ein paar Wochen einige Aufnahmen von einem professionellen Fotoshooting. Jetzt legt sie mit heißen Pics nach. Mit geschlossenen Augen und zerzaustem Haar steht sie vor der Linse und verdeckt ihre Brüste lediglich mit den Armen. "Nackedei in Farbe vs. in Schwarz-Weiß", schreibt sie zu dem Beitrag – denn besagtes Bild gibt es sowohl in bunt als auch mit einem Schwarz-Weiß-Filter zu sehen.

Die Community ist bei dem Anblick total aus dem Häuschen und hinterlässt nicht nur fleißig Likes, sondern auch jede Menge Flammen-Emojis. Und selbst wenn die 30-Jährige mal mit Body-Kritik konfrontiert wird, macht ihr das angeblich gar nichts aus. "Ich bin gesund und das ist das Wichtigste. Da ist es egal, ob ich Schwangerschaftsstreifen habe oder Cellulite", erklärte sie vergangenes Jahr in einem RTL-Interview und ließ keinen Zweifel daran, dass sie total mit sich im Reinen sei.

Anzeige

MG RTL D / Bernd Jaworek Olivia Marei, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / oliviamarei GZSZ-Darstellerin Olivia Marei



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de