So viel Spaß hatte Jennifer Lange auf der Bachelorette-Party ihrer Mutter! Die 26-Jährige ist selbst bis über beide Ohren verliebt, denn sie hat ihre große Liebe Andrej Mangold (33) bei Der Bachelor kennengelernt und schwebt mit ihm seitdem auf Wolke sieben. Ihre Mama Anja hat offenbar ähnlich viel Glück in der Liebe und will mit ihrem Partner sogar bald vor den Traualtar treten. Aus diesem Grund stieg nun ihr Junggesellinnenabschied, bei dem Jennifer nicht fehlen durfte!

Die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin postete auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen der großen Sause: Auf einem der Bilder posieren sie und ihre Schwester mit Scherzbrillen und Krönchen an der Seite ihrer Mutter. Die zukünftige Braut wurde hingegen ganz stilgerecht mit einem Schleier und einer Braut-Schärpe ausgestattet – und wie aus Jennifers (26) Kommentar hervorgeht, hatte ihre Mama damit vorher offenbar gar nicht gerechnet: "Ein richtig schöner Tag mit einer gelungenen Überraschung!"

Ob auch bei der ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin und ihrem Andrej bald die Hochzeitsglocken läuten werden? Während Anjas Junggesellinnenabschieds verschlug es die Truppe unter anderem zu einem Brautmodenausstatter. In ihrer Story filmte Jenni die schönen Outfits – und gab dabei zu, dass sie beim Anblick der weißen Kleider auch Lust auf eine Hochzeit bekommt! Glaubt ihr, dass sie Andrej damit indirekt auffordern wollte, ihr auch die Frage der Fragen zu stellen? Stimmt unten in der Umfrage ab!

