Gibt es in Marion Fedders Leben jetzt einen neuen Mann? Im Dezember 2019 hatte die 54-Jährige einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Ihr Mann Jan Fedder (✝64) starb an den Folgen einer Mundhöhlenkrebs-Erkrankung. Der "Großstadtrevier"-Star wünschte sich damals, dass Marion nach seinem Tod eine neue Liebe findet. Nun wurde die Witwe mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet – und sie verrät selbst, um wen es sich dabei handelt!

Die beiden wurden während eines Einkaufsbummels erwischt, bei dem sie sehr vertraut miteinander wirkten: Christian Stark, wie Marions Shopping-Begleitung laut Bild heißt, trägt sogar ihre Taschen. In einem Interview mit der Zeitung erklärt die Blondine ihr Verhältnis zu dem Unternehmensberater: "Man ist sich sympathisch und er tut mir sehr gut. Christian und ich sind auf einer Wellenlänge, können gut miteinander lachen, wir haben denselben Humor." Der Kontakt zu ihm bringe sie nicht nur auf andere Gedanken – sie fühle sich bei ihm auch sehr geborgen.

Der 53-Jährige komme ursprünglich aus Hamburg, soll inzwischen jedoch in Südfrankfreich leben. Er und Marion lernten sich Mitte 2019 bei einem Geschäftsevent kennen und sollen seitdem Kontakt zueinander haben. Ein offizielles Paar scheinen die beiden jedoch nicht zu sein: "Ich plane mein Leben neu. Aber im Moment ist mein Herz und mein Kopf noch nicht frei für eine feste neue Beziehung. Wer weiß, was die Zeit bringt", so Marion.

Getty Images Schauspieler Jan Fedder mit seiner Frau Marion beim Bambi 2010

Getty Images Marion Fedder beim GQ Men of the year Award, 2015

Getty Images Marion Fedder bei der Minx by Eva Lutz Show im Juli 2015 in Berlin



