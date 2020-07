Eine Liebesgeschichte wie die von Cindy Riedel (31) und ihrem Mann Alexander gibt es so wohl eher selten. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Rheinländer gaben sich in der TV-Sendung Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort. Wie der Name schon sagt, hatten sich die beiden vor dem Gang zum Altar noch nie gesehen. Lediglich Experten hatten zuvor bestimmt, dass sie gut zueinander passen würden – und das Experiment funktionierte! Cindy und Alex feiern heute schon ihren allerersten Hochzeitstag und könnten glücklicher nicht sein!

Auf Instagram veröffentlichte Alex gerade rührende Zeilen anlässlich des besonderen Ereignisses: "Auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass sich mein Leben komplett geändert hat." Beim Zurückblicken komme es ihm so vor, als sei es erst gestern gewesen. "Die Zeit vergeht so schnell. Und wir sind gerade erst am Anfang. Ich liebe dich", richtet er sich direkt an seine Angetraute.

Cindy selbst bietet in ihrer Story einige Einblicke, wie sie ihren Jahrestag begehen. Den verbringt das Ehepaar genau an dem Ort, an dem es auch geheiratet hat – in Schloss Ballenstedt in Sachsen-Anhalt. Die Blondine schenkt ihrem Liebsten übrigens Gutscheine für einen Besuch im Freizeitpark Phantasialand.

Anzeige

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick", März 2020

Anzeige

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

Anzeige

Instagram / alex.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de