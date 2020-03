Diese Turteltauben beweisen, dass bei einigen Kandidaten aus Wissenschaft tatsächlich auch Liebe werden kann! Im vergangenen Jahr gaben sich Alexander und Cindy (31) in der Sat.1-Show Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne einander vorher gekannt zu haben. Nach anfänglichen Spannungen in den Flitterwochen ist das Ehepaar mittlerweile überglücklich. Nun hat Alex im Netz verraten, wie die gemeinsamen Zukunftspläne aussehen.

In seiner Instagram-Story beantwortete der Rheinländer fleißig die Fragen seiner Fans und die wollten unbedingt wissen, ob das Paar inzwischen zusammengezogen sei. Cindy hatte ihre Heimatstadt Berlin während der Sendung ungern verlassen wollen und auch für Alex war ein Umzug undenkbar gewesen. Bei "Hochzeit auf den Blick" war dies also immer wieder ein Streitthema. "Cindy arbeitet in der Nähe von Essen und wohnt quasi bei mir", erzählte Alex auf seinem Social-Media-Profil. Ein Leben ohne seine Frau könne er sich mittlerweile nicht mehr vorstellen. "Es fühlt sich an, als ob es schon immer so war." Das Paar plane aktuell sogar, ein Haus zu bauen.

Ein Follower hakte nach, ob sich Cindy und ihr Ehemann auch Kinder wünschen. "Wenn wir das passende Nest gefunden haben, dann auf jeden Fall", gab Alex preis. Er hat bereits einen Sohn namens Lucas, der aus einer früheren Beziehung stammt.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / cindy.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy mit ihrem Patenkind

Instagram / alex.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Alexander und Cindy



