Pia Tillmann (32) bekommt einen superherzlichen Empfang bei Köln 50667! Nachdem die Schauspielerin im Jahr 2014 bei der Vorabend-Soap ausgestiegen war, verkündete sie im vergangenen März, dass sie zurückkehrt. Gestern war es dann endlich so weit: Ihre Serienfigur Meike feierte ihr emotionales Comeback im TV. Die Kölner Clique ist selbstverständlich superhappy, dass die kesse Blondine wieder dabei ist. Promiflash kennt das Drehbuch und verrät euch jetzt exklusiv vorab, was in der heutigen Folge passieren wird: Meike knüpft eine Freundschaft, die richtig eng werden könnte...

Achtung, Spoiler!

Um Meike zurück in Köln willkommen zu heißen, schmeißen Kev (Danny Liedtke, 30) und Co. ihr eine Party im Cage. Doch durch einen Stromausfall, bedingt durch einen Wasserrohrbruch in dem maroden Club, muss das Event frühzeitig abgebrochen werden. Für Club-Teilhaberin Mel (Mandy-Kay Bart) bricht eine Welt zusammen, als sie vom Ausmaß des Schadens erfährt – sie erleidet einen Nervenzusammenbruch. Zum Glück ist Meike an Ort und Stelle, um sie aufzufangen. Sie bietet Mel ihre Hilfe an. Schnell wird klar: Die Mädels verstehen sich blendend und sind definitiv auf einer Wellenlänge.

Auch Mel greift ihrer neugewonnenen Freundin direkt unter die Arme: Meike hat nämlich große Probleme, eine Wohnung in Köln zu finden. Daraufhin bietet Mel ihr an, einfach mit ins Loft zu ziehen. "Ich mag Meike echt gern. Die hat so eine positive Art an sich!", schwärmt die Rettungssanitäterin danach. Na, wenn sich hier nicht zukünftige beste Freundinnen gefunden haben?

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

RTL2, "Köln 50667" Pia Tillmann, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2, "Köln 50667" Pia Tillmann alias Meike und Mandy-Kay Bart alias Mel bei "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Pia Tillmann alias Meike und Mandy-Kay Bart alias Mel bei "Köln 50667"



