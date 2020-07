Sie genießen jede freie Minute miteinander! Seit einigen Monaten ist Sarah Lombardi (27) wieder vergeben und zwar an Fußballer Julian Büscher (27). Und es scheint ziemlich ernst zwischen der Sängerin und dem Sportler zu sein. Denn offenbar wohnen die zwei seit wenigen Wochen sogar zusammen. Nach dem anstrengenden Umzug gönnen sich die beiden nun gemeinsam mit Sarahs Sohnemann Alessio (5) eine kurze Auszeit – und lassen die Fans mit süßen Pärchenfotos an ihrem Kurzurlaub teilhaben.

Für das Trio geht es für einige Tage nach Straßburg und dort steht so einiges auf dem Programm. Nach einem ausgiebigen Frühstück mietet sich die Crew ein Boot – und auf Deck entstehen dann besagte Paarschnappschüsse. Während sich Sarah auf dem ersten Bild an ihren Julian anlehnt und ankuschelt, sieht es auf dem zweiten Foto so aus, als ob der Kicker kurz davor ist, das Gleichgewicht zu verlieren.

Einen richtigen Kommentar zu den Aufnahmen verfasst Sarah zwar nicht, dafür gibt es allerdings eine Formel aus verschiedenen Emojis, mit denen die 27-Jährige womöglich ihre Kosenamen verrät? Neben einem Boot- und Sonnen-Emoji gesellen sich nämlich auch ein Schnecken- und Äffchen-Emoticon dazu. Wörtlich übersetzt lautet Sarahs Rechnung wie folgt: Schnecke + Äffchen + Boot + Sonne = dankbar.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel



