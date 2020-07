Brian Austin Green (46) durchlebt aktuell eine schwierige Zeit! Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich der Schauspieler und Megan Fox (34) getrennt haben. Während seine Ex bereits wieder in festen Händen ist, versucht auch Brian sich abzulenken und lässt sich auf den einen oder anderen Flirt ein. Doch macht er womöglich nur gute Miene zum bösen Spiel? Denn wie jetzt herauskommt, soll er noch lange nicht über die Trennung von Megan hinweg sein.

"Megan war immer Brians Traummädchen. Er war schon vor ihrem ersten Treffen in sie verknallt und sagte seinen Freunden ständig, er müsse sie kennenlernen – daher war diese Trennung für ihn sehr hart", verrät nun ein Insider gegenüber Hollywood Life. Brian soll sogar immer noch an eine Versöhnung glauben, obwohl Megan bereits mit Machine Gun Kelly (30) anbandelt. "Er hat noch nie jemanden so geliebt, wie er Megan geliebt hat, und er hat wirklich das Gefühl, dass sie die Liebe seines Lebens war", erzählt der Informant weiter.

Trotz Herzschmerz steht für Brian nun offenbar Ablenkung auf dem Programm. Er wurde in letzter Zeit nicht nur des Öfteren sehr vertraut mit Courtney Stodden (25) gesehen, sondern soll außerdem Model Tina Louise daten.

Anzeige

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green, 2013

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Brian Austin Green



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de