Ist dieses deutsch-australische Model die neue Flamme von Brian Austin Green (46)? Vor wenigen Wochen gaben der Schauspieler und Megan Fox (34) nach fast zehn Jahren das Ende ihrer Ehe bekannt. Schnell kamen Gerüchte auf, Brian würde Courtney Stodden (25) daten – die Blondine wurde vor wenigen Tagen sogar mit seinem Cap gesichtet. Ist an diesen Spekulationen etwa gar nichts dran? Der 46-Jährige wurde jetzt zusammen mit Model Tina Louise gesichtet.

Ein TMZ-Reporter erwischte den Desperate Housewives-Star und die Beauty am Dienstag in Los Angeles, wo sie zusammen essen gehen wollten – ihr ausgewähltes Restaurant jedoch geschlossen hatte. Während die beiden vor der Location standen, wollte der Journalist von Brian wissen, wie das Single-Leben so laufe. Eine Antwort gab es von ihm nicht, der US-Amerikaner reagierte jedoch mit einem Lächeln.

In welchem Verhältnis der Hollywood-Beau und Tina stehen, ist derzeit nicht bekannt. Brian ist jedoch nicht der einzige Promi-Mann, zu der der 39-Jährigen eine Beziehung nachgesagt wird. Erst vor wenigen Wochen zeigte sie sich vertraut mit Sophia Thomallas (30) Ex-Partner Gavin Rossdale (54).

Instagram / tinalouise Tina Louise, Juni 2020

Getty Images Der Schauspieler Brian Austin Green im Mai 2019

Instagram / tinalouise Model Tina Louise



