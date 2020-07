Bei Sarah Harrison (29) geht es langsam in den Endspurt! Die Youtuberin und ihr Mann Dominic (29) erwarten mit ihrem Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind. Die Blondine hält ihre Fans zur Zeit auf dem aktuellsten Stand rund um das Thema Schwangerschaft – so hat sie vor ein paar Tagen mit ihren Freundinnen eine Babyparty im Garten gefeiert. Nach der kleinen Feier stand ein Arztbesuch an: Sarah gab ein süßes Baby-Update.

"Der kleinen Maus geht es sehr gut. Sie ist sehr aktiv", freute sich die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story. Ihr Baby wiege mehr als zweieinhalb Kilo und sei ungefähr 50 Zentimeter groß. Auf den Ultraschallbildern sei zwar nicht alles gut zu erkennen, doch eines habe Sarah schon feststellen können: "Sie bekommt sehr dicke Lippen und hat auch so eine kleine Nase wie Mia", meinte die 29-Jährige. Auch die langen Beine ihrer Tochter seien kaum zu übersehen. "Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen wird", sagte die Influencerin voller Vorfreude.

Sarah befindet sich mittlerweile in der 36. Schwangerschaftswoche – und einen Termin für den geplanten Kaiserschnitt habe sie auch schon. Das genaue Datum verriet die Bayerin jedoch nicht. "Das werdet ihr erfahren, wenn es so weit ist", stellte sie klar.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Freundinnen bei ihrer Babyparty

Instagram / team.harrison.official Mia Rose, Dominic und Sarah Harrison im Februar 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars



