Diese Überraschung ist definitiv gelungen! Sarah Harrison (29) hat mittlerweile offiziell den Baby-Countdown eingeläutet, denn seit vergangenem Sonntag ist die YouTuberin nun in der 36. Schwangerschaftswoche. Im Hause Harrison laufen die Vorbereitungen so kurz vor der Geburt natürlich auf Hochtouren – und was darf auf der To-do-Liste einer werdenden Mama nicht fehlen? Klar, eine Babyparty, die von Sarahs engsten Freundinnen organisiert wurde!

Zwar wusste die 29-Jährige bereits, dass eine Babyshower ansteht, doch was ihre Clique genau vorbereitet hat, war bis zum Schluss topsecret. Gemeinsam verbrachten die Girls einen gemütlichen Nachmittag im Garten – inklusive passender Deko, Torte, Geschenken und witzigen Spielen. Unter anderem mussten die Mädels verschiedene Breisorten probieren und erraten und veranstalteten sogar ein Fläschchen-Wetttrinken. "Was haben meine Mädels bitte hier Schönes gezaubert? Wow, das gibt es doch nicht, mit so was habe ich echt nicht gerechnet", hielt Sarah in ihrem aktuellen YouTube-Video begeistert fest.

Während die Schwangere den Tag mit ihren Freundinnen verbrachte, stand für Ehemann Dominic (29) und Töchterchen Mia Rose (2) hingegen Papa-Tochter-Zeit auf dem Programm. Zusammen mit Domis Kumpels ging es für das Duo in einen Streichelzoo.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Freundin Karina

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Freundinnen bei ihrer Babyparty

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose Harrison mit ihrem Vater Dominic Harrison, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de