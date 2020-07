Weiß Sarah Harrison (29) schon, wann sie Baby Nummer zwei im Arm halten wird? Seit Monaten können die Fans die Netz-Bekanntheit auf dem langen Weg zur Geburt ihres Nachwuchses begleiten. Die Influencerin gibt regelmäßig neue Baby-Updates und ist mittlerweile in der 35. Schwangerschaftswoche angekommen. Wie Töchterchen Mia Rose (2) soll auch die ungeborene kleine Schwester per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Hat Sarah dafür denn schon einen Termin?

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal stand die Blondine ihrer Community kürzlich Rede und Antwort. Dabei gab sie einige neue Details rund um die Schwangerschaft preis. Zudem deutete sie an, dass sie und ihr Liebster Dominic (29) längst wissen, an welchem Tag der geplante Kaiserschnitt durchgeführt werden soll. Das genaue Datum wollte das Paar vorerst aber noch nicht verraten. "Das werdet ihr erfahren, wenn es so weit ist", ließ Sarah ihre Follower im Ungewissen.

Weil sie ihr Baby nicht auf natürlichem Wege bekommen wird, hatte die 29-Jährige zuletzt auch Kritik einstecken müssen. Den wütenden Stimmen setzte sie sich allerdings zur Wehr. "Jede Frau, jede Mutter darf selbst über ihren Körper entscheiden", rechtfertigte sie sich in einem YouTube-Video Mitte Juni.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison, November 2017

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose, Juni 2020

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison



