Iris Mareike Steen (28) ist immer noch bis über beide Ohren verliebt. Vor rund zwei Jahren schworen sich die GZSZ-Darstellerin und ihr Partner Kevin in einer romantischen Zeremonie die ewige Treue. Jetzt, da das glückliche Pärchen schon seinen zweiten Hochzeitstag feiert, lässt es sich die Schauspielerin nicht nehmen, ihre Fans daran teilhaben zulassen. Mit einem süßen Pärchenbild und rührenden Worten brachte sie ihre Gefühle für ihren Liebsten zum Ausdruck.

Auf Instagram teilte Iris Mareike am Dienstag einen Schnappschuss mit ihrem Partner. Darauf sieht man die Blondine in seinem Arm liegen, während Kevin ein Buch liest. "Fröhlichen Hochzeitstag. Seit fast zehn Jahren ein Liebespaar, seit bald drei Jahren offiziell Mann und Frau", kommentierte die 28-Jährige den Beitrag. Und aus dem Schwärmen über ihren Ehemann kommt sie gar nicht mehr heraus: "[…] und immer noch und immer wieder ein Kribbeln im Bauch, wenn ich in deinen Armen liege."

Ihre "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kollegen gratulieren ihr zu diesem Meilenstein herzlich unter dem Posting. "Ich freue mich immer noch so für euch beide", meinte das ehemalige Crewmitglied Lea Marlen Woitack (33). Und auch Timur Ülker (30) und Chryssanthi Kavazi (31) ließen etliche rote Herzemojis unter dem Foto da.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Juni 2020

Instagram / irismareikesteen Die GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im März 2020



