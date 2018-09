Mit einem scheinbar harmlosen Schnappschuss brachte Iris Mareike Steen (26) ihre Fans kürzlich in Aufruhr! Eigentlich ist die GZSZ-Beauty schon seit Jahren in festen Händen – hat im vergangenen Oktober ihrem Liebsten sogar still und heimlich das Jawort gegeben. Aber ist nach fast einem Jahr Ehe womöglich schon wieder alles aus? Das munkelte zumindest ihre Web-Community. Der Grund: Auf einem Pic trägt die Schauspielerin ihre Dirndl-Schleife tatsächlich links. Was es damit auf sich hat, erklärt Iris jetzt höchstpersönlich.

"Wegen des Bildes, das ich hochgeladen habe... Da kamen ein paar Nachfragen aufgrund der Positionierung der Schleife. Das Dirndl hatte ich an für GZSZ", stellt sie in ihrer Instagram-Story klar und fügt lächelnd hinzu: "Also, ich bin weiterhin verheiratet und auch sehr glücklich." Damit ist die Debatte aber noch längst nicht vom Tisch. Aufmerksamen Daily-Zuschauern fällt nämlich auf, dass Iris' Rolle Lilly Seefeld auch bei GZSZ mit Freund Tuner auf Wolke sieben schwebt. Verplappert sich die 26-Jährige hier etwa und spoilert eine Serien-Trennung?

"Ist doch kein aktuelles GZSZ-Foto", hält eine Userin fest und bekommt von zahlreichen anderen Nutzern Zuspruch. Auch wenn das Bild nicht im Rahmen der Dreharbeiten entstanden wäre, könnte man Iris den Schleifen-Fauxpas wohl verzeihen. Im besagten Post gestand sie nämlich, noch nie auf dem Oktoberfest gewesen zu sein.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steens Dirndl-Schleife

ActionPress Iris Mareike Steen

Facebook / IrisMareikeSteen Iris Mareike Steen im Brauhaus

