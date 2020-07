Auch Demi Lovato (27) lässt der Fall ihrer vermissten Ex-Kollegin nicht los! Die einstige Glee-Darstellerin Naya Rivera (33) ist seit Mittwoch spurlos verschwunden, nachdem sie einen Bootsausflug auf einem See mit ihrem Sohn gemacht hatte. Der Vierjährige wurde sicher aufgefunden – seinen Aussagen zufolge sei seine Mama nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht. Zahlreiche Freunde und Kollegen bangen nun um das Leben der 33-Jährigen. Auch Weltstar Demi kann nicht aufhören, an Naya zu denken – die beiden verbindet eine kurze, aber intensive Arbeitsbeziehung.

In der fünften "Glee"-Staffel spielte Demi Lovato in einigen Folgen die Kellnerin Dani, die mit Santana (Naya Rivera) zusammen war. Durch ihre Rollen lernten sich Demi und Naya 2013 also gut kennen. Umso schlimmer war es für die "Confident"-Interpretin, vom plötzlichen Verschwinden ihres einstigen Co-Stars zu hören. In ihrer Instagram-Story denkt Demi nun an ihre Freundin und fordert ihre Fans auf: "Bitte betet für Naya, dass sie gesund aufgefunden wird!"

Auch Heather Morris (33), die in der Musical-Serie jahrelang die beste Freundin von Naya verkörperte, rief ebenfalls ihre Instagram-Community zum Beten auf: "Wir brauchen alle Gebete, die wir kriegen können, um unsere Naya zurückzubekommen. Wir brauchen eure Liebe und euer Licht."

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Getty Images Heather Morris, Schauspielerin



