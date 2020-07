Die Fans von Naya Rivera (33) wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Seit dem gestrigen Mittwoch ist die ehemalige Glee-Schauspielerin spurlos verschwunden. Zuletzt war die 33-Jährige mit ihrem Sohn mit einem gemieteten Boot auf dem Lake Piru in Kalifornien unterwegs – Stunden später hatten andere Bootsinsassen den schlafenden Kleinen dort alleine vorgefunden. Die örtliche Polizei begann kurz darauf nach Naya zu suchen, die Behörden gehen jedoch mittlerweile davon aus, dass Sängerin ertrunken ist. Am Abend musste die Suche eingestellt und auf den nächsten Morgen verschoben werden: Die Fans der Schauspielerin starteten aber eine Petition, damit die Aktion noch in der Nacht fortgesetzt wird!

"Bringt Naya Rivera sicher nach Hause und bringt vor allem die Polizei dazu, ihre Arbeit nach dem für die Situation erforderlichen Standard zu machen!", steht im Beschreibungstext der Petition auf der Website change.org. Die Community der Schauspielerin vermutet hinter dem Abbruch der Suche nämlich auch rassistische Motive: "Egal wie schön oder erfolgreich eine Schwarze Frau ist, ihre Sicherheit hat niemals Priorität bei der Polizei", lautet die drastische Einschätzung der Initiatoren der Aktion.

Die Petition erhält im Netz jede Menge Zuspruch von besorgten Fans: Innerhalb der ersten Stunde nach der Erstellung unterschrieben bereits 5.000 User virtuell. Nicht einmal eine Stunde später hatte sich die Zahl der Unterstützer schon verdoppelt – nach jetzigem Stand wollen schon 21.000 Menschen, dass die Suche wieder aufgenommen wird. Auch auf dem Twitter-Account der Ventura-County-Polizei häufen sich die Forderungen an die Beamten: "Schaut weiter! Beleuchtet den Himmel, sie muss sich verlaufen haben! Setzt Helikopter mit Wärmebildkameras ein!"

Anzeige

Instagram / nayarivera Naya Rivera und ihr Sohn

Anzeige

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Naya Rivera, ehemalige "Glee"-Darstellerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de