Sie mussten noch kurz vor dem Schluss gehen! Im großen Finale der TV-Show Beauty & The Nerd kämpfen noch drei Teams um den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch für eine Beauty und einen Nerd ist der Traum vom Sieg noch vor der allerletzten Entscheidung geplatzt: Dieses Team musste "Beauty & The Nerd" jetzt noch verlassen!

Bei einem kniffligen Quiz mussten die Kandidaten nicht nur ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen, auch persönliche Fragen über ihre Teammitglieder kamen dabei auf. Daraufhin mussten die Teams eine rasante Rutschpartie bestreiten, um eine Glocke zu läuten. Victoria und Sven waren bei dieser Challenge allerdings am langsamsten – aus diesem Grund mussten sie nun die Heimreise antreten!

Nach diesem Exit kämpfen nun noch Kim und Illya, sowie Annabel und Elias um den "Beauty & The Nerd"-Sieg und den Jackpot von 50.000 Euro. Für die Zuschauer dürfte es zum Schluss also noch einmal so richtig spannend werden! Habt ihr mit dieser Entscheidung gerechnet? Stimmt ab!

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

ProSieben/Arne Weychardt,Instagram/kimschiele Collage: Illya und Kim, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de