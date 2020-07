Die Reihen bei Kampf der Realitystars schließen sich! Schon am 22. Juli ist es so weit: Ein Mix aus deutschen Stars tritt unter der Sonne Thailands im Kräftemessen gegeneinander an – dem Sieger winken 50.000 Euro Preisgeld. Und so kurz vor dem Starttermin werden nun auch nach und nach die letzten Kandidaten bekannt gegeben, die sich zusammen mit Oliver Sanne (33), Zoe Saip und Co. dem TV-Abenteuer stellen.

In einer Pressemitteilung verriet RTL2 jetzt, dass Aurelie Tshamala (21) mit von der Partie sein wird. Die kurvige Beauty ist unter anderem für ihre Teilnahme an Angelina Kirschs (31) Castingshow Curvy Supermodel bekannt. Danach gab sie 2017 in der erfolgreichen Scripted-Reality-Serie Köln 50667 ihr Schauspieldebüt. Doch nach einem Jahr stieg sie aus und arbeitet seitdem an ihrer Gesangskarriere.

Konkurrenz bekommt die Musikerin in Thailand außerdem von Stephan Jerkel, der vor allem durch seinen Auftritt in der Auswanderersendung Goodbye Deutschland bekannt ist. Zusammen mit seiner Frau Peggy Jerofke betreibt er auf Mallorca mehrere Lokale. Bei "Kampf der Realitystars wird er jetzt auf ein ihm bekanntes Gesicht treffen. Ballermann-Star Krümel ist ebenfalls Teil des Casts.

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast

Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel und Peggy Jerofke im September 2019

ActionPress Marion Pfaff alias Krümel



