Princess Tiaamii (13) taucht in die Dating-Welt ein! 2007 wurde sie als drittes Kind und erste Tochter von Katie Price (42) geboren. Zwei Jahre später ließ sich ihre Mama von ihrem Vater Peter Andre (47) scheiden. Mit ihren vier Geschwistern und ihrer extrovertierten Mutter wird es dem Mädchen zu Hause scheinbar nie langweilig. Und jetzt soll auch noch jemand ganz Besonderes ihre volle Aufmerksamkeit bekommen: Princess soll ihre erste Beziehung führen!

Auf die Frage des OK! Magazines, ob ihre Tochter einen Freund habe, verriet Katie: "Welches Mädchen hat in diesem Alter keinen Freund? Das gehört zum Erwachsenwerden dazu." Die Kleine würde aber nie bei ihrer Mama um Rat fragen, wenn es um Jungs geht – dafür belausche die 42-Jährige aber ab und an die Telefongespräche ihres Sprosses. "Ich weiß mehr, als ich mir anmerken lasse. Aber das ist einfach ein Teil des Mamajobs", gab die TV-Bekanntheit preis.

Aber auch bei der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin selbst hat sich in Sachen Liebe kürzlich so einiges getan: Mit einem süßen Pärchenfoto verkündete die Reality-TV-Bekanntheit, dass Carl Woods der neue Mann an ihrer Seite ist. "Du machst mich zum glücklichsten Mädchen auf dieser Welt", schwärmte die Britin unter einem Instagram-Foto über den einstigen Love Island-Teilnehmer.

Instagram / officialprincess_andre Katie Price und ihre Tochter Princess Tiaamii im Jahr 2020

MEGA Katie Price mit ihren drei Kindern Princess, Harvey und Junior

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Jahr 2020



