Dieser Urlaub endete mit einem bösen Erwachen! Gerade erst knallte es im Freundeskreis von Gerda Lewis (27) gewaltig. Die ehemalige Bachelorette verbrachte einen Urlaub auf Kreta mit ihren inzwischen Ex-Busenfreundinnen Larissa, Doreen Petrova, Kristina Levina und Nina. Vor Ort fanden die Mädels heraus, dass die Rosenlady sie offenbar schon über Jahre gegeneinander ausspielt. Die vier brachen daraufhin den gemeinsam Trip ab und packten nun im Gespräch mit Promiflash über die Einzelheiten aus. Ex-BFF Larissa sei bei ihrer letzten großen Auseinandersetzung in Griechenland sogar zusammengebrochen!

Nachdem die Mädels herausgefunden hatten, dass Gerda sie in verschiedenen WhatsApp-Gruppen gegeneinander aufhetzt, suchten sie das Gespräch mit ihr. In dem Moment soll die Blondine ihre Maske fallengelassen haben: "Ich bin gestern zusammengebrochen, weil sie so schlimme und gemeine Sachen gesagt hat. Sie ist einfach ein Psychopath und komplett schizophren und müsste eigentlich wirklich in Behandlung nach allem, was gestern jetzt rausgekommen ist", erklärte Larissa im Promiflash-Interview. Wie schlimm die Sachen gewesen seien, die Gerda angeblich hinter dem Rücken der ihrer Freundinnen abgezogen habe, erläuterte die Kosmetikerin auch noch: "Wenn ich in die Mädelsgruppe geschickt habe, dass Fakeprofile mir schreiben, ich bin die hässlichste von allen mit meinen Glupschaugen und Zähnen, hat sie das in die nächste Gruppe geschickt und gesagt: ‘Ja, stimmt, ist sie ja auch.’"

Den Mädels sei schon länger aufgefallen, dass Gerda ihnen öfter alles schlecht reden wollte. Im Urlaub hat das Ganze nun seinen Höhepunkt gefunden, wie Doreen erläuterte: "Wir haben uns in ihrer Nähe so unwohl gefühlt, dass wir nicht schlafen konnten. Man wusste nie, was sie heute an einem schlecht redet." Nina fügte noch hinzu: "Sie hat uns psychisch kaputtgemacht!" Das habe sogar soweit geführt, dass die Freundinnen auch körperlich darunter gelitten hätten, wie beispielsweise Übelkeit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Gerda weist diese Anschuldigungen im Promiflash-Interview aber entschieden von sich: "Ich werde gerade als Sündenbock für alles verantwortlich gemacht. Dass Larissa Migräne hat, dass sie seit Jahren Bauchkrämpfe hat", berichtete sie.

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

Instagram / xoxo.rissa Gerda Lewis, Larissa und Doreen in LA

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Kristina, Larissa und Doreen beim Lollapalooza Festival 2019



