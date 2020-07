Hat Pascal Kappés (30) seiner Liebsten, Lea Marie Karrenbrock, tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt? Nachdem die Ehe mit Denise (29), seiner Ex, 2018 tränenreich in die Brüche gegangen war, fand Pascal in Lea noch im gleichen Jahr eine neue Liebe. Mitte September machte er die Beziehung öffentlich – seitdem scheinen die beiden unzertrennlich zu sein. Knapp zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen scheint es jetzt ernst zu werden: Die Partnerin des Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellers zeigte sich mit einem Ring am Finger!

Überglücklich strahlen die zwei in ihren Instagram-Storys in die Kamera. Lea drückt dem 30-Jährigen in einem kurzen Clip ein Küsschen auf die Wange. Ein Detail sticht aber ganz besonders ins Auge: Die 22-Jährige hält auch ihre Hand vor die Linse und an ihrem Ringfinger ist ein ordentlicher Klunker zu sehen! Verwundern würde es die Follower der beiden wohl kaum, wenn er ihr einen Heiratsantrag gemacht hätte.

Dass das Paar tatsächlich immer durch dick und dünn geht, zeigte sich kürzlich auch, nachdem der gebürtige Saarländer sich als bisexuell outete. Die Reaktion von Lea fiel alles andere als unsicher aus: "Sie meinte: 'Geil, wenn du auch auf Männer stehst, dann ist das halt auch so. Aber so lange du bei mir bleibst, ist alles gut'", erinnerte sich Pascal im vergangenen April in der Talkshow Marco Schreyl Live. Dass er bei ihr bleiben will, dürfte er nun wohl deutlich gezeigt haben.

Instagram / pascal.kappes Lea Marie Karrenbrock und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie Karrenbrock

ActionPress Pascal Kappés bei der Eröffnung von "House of Berlin Colours" im Madame Tussauds Berlin



