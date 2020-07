Erst vor einigen Stunden wurde bekannt: Schauspielerin Naya Rivera (33) wird vermisst! Beamte fanden ihren Sohn Josey Hollis Dorsey (4) alleine an Bord eines Bootes, mit dem Mutter und Kind einen Seeausflug in Südkalifornien unternommen hatten, vor. Von der Mama allerdings keine Spur! Allmählich gelangen auch immer mehr Details an die Öffentlichkeit. Darunter nun auch die Neuigkeit: Der US-Star hat keine Rettungsweste getragen!

Wie der amerikanische Nachrichtensender WPMT jetzt berichtet, haben die zuständigen Behörden vor Ort bestätigt: Die Glee-Darstellerin hatte keine Schwimmweste getragen, als sie mit ihrem Sohn im Piru-See baden ging. Und das, obwohl das Gewässer berüchtigt dafür ist, etliche tödliche Gefahren zu bergen. Der vierjährige Josey hat hingegen eine Weste getragen und soll Berichten zufolge unversehrt sein.

Ein Pressesprecher der Polizei hat außerdem preisgegeben, dass die Suche nach Naya mit einem Tauchteam und einer Lufteinheit bisher ohne Erfolg blieb. Bis zum Morgengrauen müssten die Bemühungen vorerst auch eingestellt werden, da es bereits zu dunkel sei.

Naya Rivera und ihr Sohn Josey Dorsey

Naya Rivera, Schauspieler

Naya Rivera bei einer Pressekonferenz



